Morant garantiza que el Gobierno actuará con "rigor y transparencia" para saber "la verdad"

Valencia, 2 de noviembre de 2026. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha garantizado que el Gobierno de España actuará y trabajará con "rigor, transparencia y determinación" para saber "la verdad de lo que ha pasado" en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha sostenido que el Ejecutivo central tiene "la obligación de estar, actuar y dar respuestas", así como de estar "al lado de las familias" de las víctimas y de movilizar "todos los recursos necesarios". Morant ha transmitido la "alabanza y compromiso" del Gobierno de España a las familias de las víctimas y a los supervivientes y ha garantizado que el Ejecutivo central "está y estará a su lado, acompañándoles y ayudándoles". "Esta es hoy nuestra prioridad", ha señalado la ministra, que ha defendido: "Cuando ocurre una tragedia como esta, las instituciones no pueden mirar hacia otro lado".