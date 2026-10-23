Morant pide a Feijóo que aclare "a cuántos del Ventorro va a proteger y enviar a Madrid"

Valencia, 23 de octubre de 2026.
La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare en su visita a València este viernes "a cuántos del Ventorro va a proteger y enviar a Madrid" en las listas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Morant ha preguntado al líder del PP nacional si "sigue avergonzándose" del 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón: "Si es así, ¿por qué sigue siendo militante del PP? ¿Por qué sigue siendo diputado de Les Corts?. Dos años después de la dana, nos tiene que contestar por qué sigue encubriendo a Mazón", ha emplazado al dirigente 'popular'. "Feijóo viene a la Comunitat Valenciana, la primera comunidad donde se cerró un pacto PP y Vox después de las elecciones de 2023, un pacto donde había un maltratador que vuelve a ir en las listas de Vox al Congreso de los Diputados", ha censurado, en alusión a Carlos Flores, que va de número tres por la provincia de Valencia.