Morant rechaza la "investidura fake" de Pérez Llorca: "Es una nueva mentira del PP"

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha mostrado su rechazo a la investidura del candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que han calificado de "investidura fake": "Si el PP nos presentó una dimisión 'fake' de Mazón, hoy nos presentan una investidura 'fake'. Es de nuevo una mentira para los valencianos y las valencianas". Por otro lado, ha insistido en que Llorca "no cambia nada" porque es "el número dos de Mazón, su mano derecha, su secretario de organización y es su testaferro, esa persona interpuesta que aparentemente va a ser quien va a presidir pero que detrás en realidad lleva al PP de la Comunitat Valenciana, a Mazón y a Abascal".