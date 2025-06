La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha tildado de "personajes", en referencia a los presuntos amaños en contratos públicos, al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y al ex ministro de Transportes y también exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y al ex asesor ministerial Koldo García, al mismo tiempo que ha asegurado que el Partido Socialista "no" es "inmune a la corrupción".