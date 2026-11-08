Moreno defiende que "los políticos no tienen derecho a huelga" por el debate presupuestario

Málaga, 8 de noviembre de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha aseverado este domingo que "los políticos no tenemos derecho a huelga", en referencia a la jornada de paro por el acceso a la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas. Al respecto, ha defendido que el deber de los representantes públicos es "estar donde corresponde", en alusión a la coincidencia del paro con el debate parlamentario a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027. (Fuente: PP-A)