Publicado 14/11/2026 15:29:56 +01:00CET

Moreno dice que el Gobierno "se equivoca" si pretende que se olviden los fallecidos en trenes

Benalmádena (Málaga), 14 de noviembre de 2026. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha instado de cara a las próximas elecciones generales a tener "muy presente la dignidad, el respeto y la justicia hacia las víctimas" de los accidente de tren que han afectado a Andalucía. "Si el Gobierno socialista pretende que olvidemos a esas 115 personas que han perdido la vida, a sus respectivas familias, a decenas de personas que han quedado con graves traumatismos físicos y psicológicos, estáis muy equivocados", ha dicho. (Fuente: PP-A)