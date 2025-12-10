Moreno exige desde Bruselas "fondos suficientes" para política de cohesión y PAC

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles en Bruselas garantizar "fondos suficientes" para la política de cohesión y para la Política Agraria Comunitaria (PAC), al tiempo que ha advertido de que no se puede "romper el vínculo" entre la UE y sus regiones porque supondría "debilitar la capacidad de la unión para actuar y ofrecer soluciones en todos los rincones de Europa".Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su participación en la presentación a los eurodiputados españoles de la Declaración de Santiago de las comunidades autónomas sobre el Marco Financiero Europeo.