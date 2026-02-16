Moreno inaugura el CEIP Bahía de Almerimar en El Ejido (Almería) tras años de espera

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este lunes oficialmente el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería), un centro educativo con capacidad para 450 alumnos, en cuya construcción el Gobierno andaluz ha invertido nueve millones de euros y que ya se estrenó el pasado mes de septiembre con el arranque del presente curso escolar.Durante su visita a las instalaciones, en la que ha compartido la jornada con alumnos y profesores del colegio, Moreno ha destacado que este nuevo centro "da respuesta a una antigua reivindicación de toda la zona de Almerimar", localidad cuya población ha aumentado sensiblemente durante los últimos años hasta alcanzar los 12.000 habitantes, consolidándose de esta forma como el segundo núcleo de población de El Ejido.