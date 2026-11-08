Moreno llama a "castigar con el voto" al Gobierno del 'caso Koldo', los accidentes y Ceuta

Málaga, 8 de noviembre de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "castigar con el voto" el "desgobierno" de Pedro Sánchez. Además, ha criticado la gestión del Ejecutivo central recordando episodios como "la salida de la cárcel de los golpistas catalanes", las investigaciones del 'caso Koldo' y la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, así como la gestión de la DANA en Valencia, la "invasión" por la crisis migratoria en Ceuta y los siniestros ferroviarios registrados en Adamuz y Urda con "115 fallecidos". (Fuente: PP-A)