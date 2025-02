El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este viernes una "financiación justa" con "euros contantes y sonantes" y no con "ilusionismo contable" y ha advertido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que Andalucía "no puede aceptar algo que no resuelve ningún problema, si ello supone traicionar el espíritu de igualdad del 28 de febrero".(Fuente: Junta de Andalucía)