Moreno pide a Feijóo poner fin al "tremendo maltrato" de Sánchez a Andalucía en infraestructura

Sevilla, 21 de octubre de 2026. El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha trasladado este miércoles al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en un acto conjunto en Sevilla, que si llega a la Moncloa, ponga fin al "tremendo maltrato" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido con Andalucía en materia de infraestructuras, que son también fundamentales en el ámbito de la vivienda. Moreno ha manifestado que la alternancia en el Gobierno español es hoy "más urgente que nunca". (Fuente: PP)