Moreno pide a las regiones alzar la voz para ser parte del plan de la UE sobre cambio climático

El presidente de la Junta de Andalucía y copresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Juanma Moreno, ha considerado este jueves fundamental que las regiones europeas alcen "la voz" para que sean tenidas en cuenta ante el plan de la Unión Europea de adaptación al cambio climático que ha sido anunciado por la Comisión Europea. Durante su intervención ante el pleno del CdR, Moreno ha manifestado que Europa necesita ser "resiliente frente al cambio climático, tiene que estar no solamente preparada, sino tiene que estar también adaptada".