Moreno pide respeto a la pluralidad tras las protestas en el inicio del curso universitario

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este martes al respeto a la pluralidad y la diversidad, frente a la "polarización" a la que se encamina la sociedad actual, unas palabras que se han producido tras la protesta de estudiantes que se ha desarrollado en el arranque del curso universitario antes del comienzo del acto solemne, que él ha presidido, en las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.La movilización ha reunido a aproximadamente una treintena de estudiantes, en el exterior del edificio del paraninfo de la UPO, que portaban pancartas con mensajes como 'Misión, acabar con la pública' y han alzado gritos en protesta a los "recortes" en sanidad y educación. Los jóvenes han intentado dificultar el paso del profesorado que acudía al edificio del Paraninfo, donde se ha desarrollado el acto solemne de inauguración.