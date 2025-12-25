La Eurocámara aprueba una simplificación de la PAC y más ayudas para los pequeños agricultores

Un agricultor en su tractor en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Casi 210.000 de los beneficiarios de la PAC son andaluces

MADRID/SEVILLA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a una reforma de simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) destinada a reducir la carga burocrática para los agricultores y a reforzar el apoyo a las pequeñas explotaciones, mediante menos controles, mayor flexibilidad en los requisitos medioambientales y un aumento de las ayudas directas.

Las nuevas reglas, respaldadas por una amplia mayoría de la Eurocámara -629 votos a favor, 17 en contra y 16 abstenciones-, aumentan las ayudas a las pequeñas explotaciones, limitan los controles administrativos y flexibilizan algunos requisitos para el mantenimiento de las tierras agrícolas.

"Los agricultores necesitan normas claras, menos burocracia y saber qué pagos van a recibir. Lo aprobado hoy demuestra lo que hemos defendido desde el principio: podemos contar con normas más sencillas y un mejor apoyo, sin debilitar las protecciones medioambientales y sociales", ha señalado el eurodiputado portugués André Rodrigues, ponente de la posición del Parlamento sobre una reforma que deberá también aprobar formalmente el Consejo antes de su entrada en vigor.

Entre las principales novedades, las pequeñas explotaciones podrán recibir hasta 3.000 euros anuales en ayudas directas, por encima de lo inicialmente planteado, y acceder a un nuevo pago único de hasta 75.000 euros destinado a impulsar el desarrollo de sus explotaciones.

La reforma también introduce mayor flexibilidad en el cumplimiento de las normas medioambientales. A partir de 2026, las tierras agrícolas conservarán su condición de tierras de cultivo aunque no hayan sido aradas o resembradas, una medida pensada para preservar la biodiversidad y evitar costes innecesarios para los agricultores.

Además, según el comunicado emitido por el Parlamento, las explotaciones ecológicas cumplirán automáticamente los requisitos medioambientales en las parcelas ya certificadas o en proceso de conversión.

En paralelo, las nuevas normas limitan a una sola inspección oficial al año los controles sobre el terreno, de modo que los agricultores no tendrán que someterse a visitas repetidas de la administración.

CASI 210.000 BENEFICIARIOS EN ANDALUCÍA

A nivel andaluz, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, ha alabado esta reforma de simplificación, ya que "la mayoría de las medidas aprobadas se han solicitado desde Andalucía y ello va a favorecer de forma muy directa a los casi 210.000 agricultores y ganaderos andaluces que actualmente se benefician de la PAC, lo que supone una muy buena noticia para nuestro campo".

Tal y como ha explicado Gómez, "la PAC ha alcanzado sus mayores niveles de complejidad histórica con la última reforma, por lo que desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural vemos de forma muy positiva que podamos avanzar en instrumentos de simplificación que mejoren la vida de quienes labran nuestra tierra y producen alimentos de calidad".

Asimismo, el secretario general ha añadido que "nuestro sector se enfrenta a diario a enormes cargas burocráticas y medioambientalistas, por lo que desde la consejería trabajamos en el marco de la mesa de interlocución agraria para agilizar los procedimientos administrativos y reducir los trámites en la medida de lo posible".