Moreno presume de que Andalucía cerrará el año "con más autónomos que parados"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes el papel clave de los autónomos en el tejido productivo de Andalucía, a los que ha definido como uno de los grandes pilares de la fortaleza económica de la región, respaldándose en los datos conocidos al cierre de 2025.Pese a esa contribución, Juanma Moreno ha advertido de que se trata de uno de los colectivos que más apoyo necesita y que cuenta con menos derechos. En este sentido, ha defendido las políticas andaluzas en materia de estabilidad institucional, simplificación administrativa y bajada de impuestos, que a su juicio han permitido por ejemplo encadenar 55 meses de descenso del desempleo en la comunidad.El presidente andaluz ha participado un foro de Europa Press dedicado a autónomos y emprendedores, en el que se ha subrayado la necesidad de seguir reduciendo las trabas burocráticas y de reforzar el apoyo al colectivo en ámbitos clave como la contratación y la formación.