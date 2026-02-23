Moreno reafirma su intención de agotar la legislatura y celebrar elecciones en junio

Aljaraque (Huelva), 23 de febrero de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reafirmado este lunes su deseo de "agotar la legislatura" y que, de este modo, las próximas elecciones andaluzas, que tocan este año, se celebren en el mes de junio, cuatro años después de las del 19 de junio de 2022 en las que venció con mayoría absoluta.Así lo ha manifestado el presidente en una atención a medios tras intervenir en el acto de inauguración del consultorio de salud de Corrales, en el municipio de Aljaraque (Huelva), y en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si la tramitación de las ayudas que la Junta ha anunciado que va a activar para los afectados por el tren de borrascas en Andalucía podría condicionar la fecha de las próximas elecciones autonómicas.