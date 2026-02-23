Moreno resalta la inversión sanitaria de 220 millones en Huelva, una cifra "inédita"

Aljaraque (Huelva), 23 de febrero de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes que la inversión "global" en materia sanitaria en la provincia de Huelva al término de esta segunda legislatura "será de unos 220 millones de euros", con 40 millones de ellos presupuestados este 2026 para iniciar la construcción de "ese gran proyecto sanitario" que es el nuevo Hospital Materno Infantil, toda vez que ha subrayado que en Andalucía se ha "duplicado" el presupuesto en Sanidad, "pasando de los 8.900 millones en 2018 a 16.200 en 2026".