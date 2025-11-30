Muchas personas aprovechan para comprar en el Black Friday

El Black Friday ha llenado las tiendas durante todo el fin de semana en la ciudad de Valencia al rebajar en muchos establecimientos los precios de venta de sus productos: "Son precios muy asequibles". Muchas personas creen que "al estar todo la semana hay más demanda y por eso se vende más", aunque lamentan que en algunas cosas "los precios son similares a los que ya están" y se basa en "consumir por consumir". También, hay gente que acaba contenta con estas rebajas: "Me acabo de comprar una plancha de pelo por cien euros menos".