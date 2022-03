Mujeres y niños de Ucrania se abrazan con sus familias de acogida en Valencia

Entre lágrimas, miradas de alivio y desconcierto, abrazos y sonrisas, cuarenta mujeres y menores de edad han llegado este martes por la noche a Valencia desde Ucrania en el segundo autobús de refugiados fletado por la fundación Juntos por la Vida. Jóvenes ucranianas han mostrado el alivio que sienten al estar lejos de una guerra que no esperaban aunque han admitido sentirse mal mientras sus conocidos pasan "miedo" y permanecen "escondidos en sótanos". "Se siente alivio al llegar a la frontera y saber que no es una parte de Ucrania y no puede ser bombardeada, te sientes más segura", ha asegurado una de estas jóvenes.