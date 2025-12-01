Muñoz (PSPV) ve evidente que Pradas intenta "descargar la responsabilidad" en Mazón

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado evidente que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, "más allá de las infinitas mentiras que sigue contando", intenta "descargar la responsabilidad" en el 'president' de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, sobre la gestión de la dana el 29 de octubre de 2024. "Carlos Mazón se desentendió de sus responsabilidades y actuó de una manera negligente", ha recalcado el portavoz socialista, en las que ha reprochado a Pradas que en la entrevista en 'Salvados' realizara afirmaciones "muy crueles, sobre todo para las víctimas" de la dana, que escucharon "eso de que el jefe de Gabinete de Mazón --José Manuel Cuenca-- le dijo que no le molestara durante esa tarde y que cualquier comunicación lo hiciera a través de él".