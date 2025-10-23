Muñoz (RAE): "A nadie se le ha ocurrido hasta hoy someter diccionario a capricho gubernamental"

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha abierto este jueves el curso académico 2025-2026 de la institución tras el combate abierto hace algunas semanas entre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y él. "A nadie se le ha ocurrido hasta hoy fijar la gramática por decreto o someter el diccionario al capricho gubernamental. El uso de la lengua lo decide el pueblo y las academias fijan sus normas derivadas del uso real y comprobado de nuestro idioma. Nadie puede, desde uno solo de los países que colaboran en ASALE, destruir el sistema porque es multipolar", ha asegurado Muñoz Machado durante su intervención en el acto en el que también participa el académico y Premio Cervantes 2024 Álvaro Pombo con la lección inaugural '¿Ha dejado de ser emocionante leer y escribir?'.