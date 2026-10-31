El Museo de Cera de Madrid celebra Halloween con una aventura de brujas y misterio

Madrid, 31 de octubre de 2026. El Museo de Cera de Madrid organiza durante cuatro jornadas una experiencia especial de Halloween en la que los visitantes se convertirán en cómplices de un misterioso grupo de brujas que necesita su ayuda para conseguir que las figuras de cera cobren vida durante la noche. Una actividad para todos los públicos, especialmente pensada para los más pequeños, en la que las familias tendrán que interactuar con los personajes, seguir pistas y resolver diferentes desafíos mientras recorren las salas del museo. La experiencia está incluida en la entrada general y se desarrolla dentro del horario y recorrido habitual de la visita.