El multimillonario Elon Musk, que ha anunciado su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), se ha negado este viernes a responder a una pregunta sobre un artículo del diario 'The New York Times' que le acusa de haber consumido todo tipo de drogas durante la campaña electoral del actual presidente, Donald Trump.(Fuente: The White House)