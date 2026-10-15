Nace la app 'Salud Más Fácil' para hacer más accesible la información sobre medicamentos

Madrid, 15 de octubre de 2026. Con el objetivo de acercar la información relevante sobre los medicamentos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, nace la aplicación 'Salud Más Fácil'. Una iniciativa de la farmacéutica Sandoz y Plena Inclusión Madrid que busca garantizar la accesibilidad cognitiva. La adaptación de estos documentos a lectura fácil es un trabajo colaborativo. Se adaptan los textos para hacerlos más comprensibles y, posteriormente, los validadores, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, validan su comprensión. En el proceso participan también profesionales de Sandoz, junto a la Red Adapta de Plena Inclusión Madrid. Un proyecto que comenzó con una plataforma web que reúne más de más de 200 prospectos adaptados y diferentes documentos de apoyo. Ahora, da el salto al teléfono móvil. La aplicación, que ya está disponible, permite acercar la salud a todos aquellos colectivos que afrontan dificultades para entender este tipo de contenidos.