Natàlia Mas confirma que habrá una prórroga técnica "de algunas semanas" en los Presupuestos

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha dado por hecho que habrá una prórroga técnica "de algunas semanas" en los Presupuestos, ya que no se podrán aprobar las cuentas de 2024 antes del 1 de enero. Lo ha dicho este lunes en declaraciones a la prensa, en las que ha recordado que "esto ha sucedido muchos otros años" y que estas prórrogas no impactan en la dinámica de gasto público del año. Mas ha evitado aclarar si el Govern presentará los nuevos Presupuestos antes de fin de año: "Queremos ser muy respetuosos con los 'timings' y con el calendario que nos piden desde los agentes económicos y sociales como también los partidos políticos". Ha explicado que varios grupos políticos les pidieron no negociar las cuentas hasta cerrar el pacto para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ha añadido que el Govern está dando tiempo a partidos y agentes económicos y sociales para que aporten sus visiones, de manera que las cuentas puedan tener una "visión amplia y, por lo tanto, un apoyo amplio".