La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado la gestión del Ejecutivo central en materia ferroviaria y ha lamentado que "no podemos esperar nuevas infraestructuras o nuevas conexiones ferroviarias de quien no mantiene ni lo que tiene, de quien no es capaz ni de mantener mínimamente esa red ferroviaria tan potente, incluida la Alta Velocidad, que siempre ha sido referente internacional y que la tiene hecha un desastre".