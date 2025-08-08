NeuronUP, una empresa líder en la rehabilitación cognitiva, Pyme del Año 2025 en La Rioja

NeuronUP, una empresa líder en la rehabilitación cognitiva a través de una plataforma que utilizan 5.500 especialistas médicos, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de La Rioja, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio.NeuronUP nace en un despacho de psicología en Logroño donde Íñigo y su madre realizaban algunas intervenciones protagonizadas por la estimulación cognitiva.Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la empresa es la internacionalización, ya que, hoy en día, el 75% de las ventas son nacionales.Desde 2012, el crecimiento de la compañía ha sido posible gracias a dos fuentes: la inversión y la financiación.El objetivo final de NeuronAP es ayudar a las personas aprovechando toda la información y los datos que recaba para construir mejores terapias en el futuro.