Nogueras (Junts): Lo que le molesta a Illa es que "los del medio cada día somos más"

Barcelona, 8 de noviembre de 2026. La candidata de Junts al Congreso en las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha respondido este domingo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que el sábado recriminó a la formación que se quisiera ubicar en el centro: "Quizás lo que le molesta no es que estemos en medio, quizás lo que le molesta es que los del medio cada día somos más". La candidata ha considerado que se pueden hablar las lenguas cooficiales en el Congreso gracias a su partido, y ha recordado que hace pocos años "los socialistas expulsaban a los catalanes por hablar catalán" en las Cortes Generales, informa Junts en un comunicado. (Fuente: Junts)