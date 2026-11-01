Nogueras (Junts) responde a Feijóo vindicando haber forzado al PSOE a hacer lo que no querían

Barcelona, 1 de noviembre de 2026. La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a las elecciones del 29 de noviembre, Miriam Nogueras, ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicando haber forzado al PSOE a hacer "lo que siempre había dicho que no haría". En declaraciones a los medios, ha reaccionado así después de que Feijóo, en una entrevista en la Vanguardia, haya apuntado que Junts cometió un error al hacer presidente a Pedro Sánchez y que éste se ha aprovechado del partido de Carles Puigdemont para consolidar la presidencia del PSC en Catalunya.