Nogueras (Junts) saca pecho de la ley de multirreincidencia: "Quién la hace, la paga"

Barcelona, 14 de noviembre de 2026. La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha sacado pecho este sábado de haber impulsado y presionado para que en esta legislatura se aprobara la ley de multirreincidencia: "Quién la hace la paga, y me da igual de dónde vengan". "Las leyes de Catalunya, para cumplirlas. Y la seguridad es un derecho al que tiene derecho todo el mundo", ha dicho en un mitin en Manresa (Barcelona) ante más de un centenar de militantes y simpatizantes, en el que también han participado el cabeza de lista al Senado por Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal, y el alcaldable de la ciudad, Ramon Bacardit.