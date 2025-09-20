Nuria Suárez: "Queremos llegar a cada persona de Israel para que se oponga al genocidio"

Nuria Suárez, portavoz de la plataforma 'Aturar la Guerra a Catalunya', ha asistido esta mañana al acto 'Parar la guerra', en el que se ha rendido homenaje a los profesionales sanitarios que trabajan en la Franja de Gaza. La portavoz ha expresado el objetivo de la plataforma y de la movilización: "En Israel también hay gente que está en contra del genocidio y nosotros queremos llegar a cada uno de ellos para que se opongan a la actividad genocida de su gobierno"."Además de volver a decir 'Stop genocidio', queremos apoyar a los sanitarios y sanitarias que están en Gaza. Vuestro trabajo es admirable, salvando vidas y arriesgando la vuestra. Estamos delante del consulado de Israel para decir que la flotilla no se toca", ha insistido.