El Obispo de Bilbao lamenta que, "una vez más, haya un fenómeno violento" en Euskadi

Bilbao, 1 de noviembre de 2026. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha lamentado este domingo que, "una vez más, haya un fenómeno violento" en Euskadi, en alusión a los altercados que se vivieron el lunes pasado en las calles de la capital vizcaína, aunque ha destacado que, probablemente, es "distinta a la sufrida" durante décadas, en alusión a la de ETA. Ante ello, ha llamado a abordar "las preocupaciones de las personas", ha apelado a que "haya justicia" y que se resuelvan los problemas a través del diálogo y "nunca" mediante el uso de la violencia. En declaraciones a Europa Press, antes de la misa en la capilla del cementerio de Bilbao, Segura ha señalado que ni el Obispado ni nadie que comparta la fe "puede estar ajeno al hecho de que, una vez más, en nuestra tierra, hay un fenómeno violento y, probablemente, es un fenómeno distinto a la violencia que hemos sufrido durante décadas".