Los obispos defienden presunción de inocencia y derecho a denunciar, tras el caso 'Zornoza'

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha defendido el "doble principio" de la "presunción de inocencia" y el derecho a "denunciar", tras el caso del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zorzona, que está siendo investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales a un menor en la década de los 90 del siglo pasado, y al que no se ha visto en la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE, que reúne a los obispos esta semana en Madrid.(Fuente: Conferencia Episcopal)