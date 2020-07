La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, tras el pleno del Consell ha precisado que el gobierno autonómico "no se ha planteado el uso de las mascarilla permanentemente" y ha apelado a la responsabilidad personal: "No hay que esperar a que nos obliguen a hacer las cosas, podemos hacerlas aunque no nos obliguen". Oltra ha recalcado que respecto a los nuevos contagios hay una menor indicidencia acumulada del coronavirus en la Comunitat Valenciana. (Fuente: Generalitat)