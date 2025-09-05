La ONCE dedicará el cupón del 15 de septiembre a la Joyería de Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha participado este viernes en la presentación del cupón de la ONCE dedicado a la Joyería de Andalucía, que se pondrá en circulación el próximo 15 de septiembre. El acto, celebrado en la Escuela de Joyería de Córdoba, ha contado con la asistencia del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas , representantes del sector joyero andaluz.