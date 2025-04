ONCE y la División Editorial del Grupo Planeta presentan el Cupón del Día del Libro 2025

La ONCE y la División Editorial del Grupo Planeta nos invitan a reflexionar sobre el poder de los libros y su capacidad para llevarnos a otros lugares.Con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, han presentado un cupón muy especial, diseñado por el viñetista y psicólogo Pablo Rodríguez, que sugiere refugiarnos en la lectura como antídoto ante la soledad.El cupón del Día del Libro 2025 tiene como lema "hay historias que pueden ser nuestro mejor refugio".En el acto de presentación el guionista y productor audiovisual Luis Canut, con discapacidad visual ha participado en un coloquio junto a Carmen Marrero, psicóloga de ONCE, sobre cómo un libro puede ser un aliado fiel ante las adversidades o la soledad.En 2025 se conmemora el 200 aniversario de la invención del braille, los asistentes han realizado un taller de braille donde han podido aprender unas nociones básicas de este sistema de lectoescritura.A pesar de las nubes negras, de cada libro nace una luz que puede no solo protegernos de la lluvia sino también iluminar los recovecos más recónditos de nuestra imaginación y acompañarnos para siempre.