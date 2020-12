Once iniciativas solidarias son reconocidas por humanizar la sanidad

El fútbol sala como terapia para personas con problemas de salud mental o abrir una ventana curativa al exterior a los pacientes de UCI, son dos de los once proyectos solidarios que reconoce TEVA con sus Premios Humanizando la Sanidad. Una quinta edición que vuelve a premiar iniciativas que ayudan al paciente y a sus familiares a manejar la enfermedad de manera más positiva.Debido al escenario actual desencadenado por la COVID-19, esta edición se ha celebrado de manera virtual. Hasta el momento son ya 55 las iniciativas solidarias que forman parte de la familia de la Sanidad Humana.Aunque en esta ocasión la gala ha sido virtual, no ha dejado de ser emotiva gracias a los testimonios de los galardonados.Cada iniciativa premiada ha recibido una donación de 3.000 euros para continuar con el proyecto. En esta edición y a pesar del protagonismo que ha tenido la COVID entre los premiados, desde TEVA han querido enfatizar en la necesidad de no dar la espalda al resto de enfermedades. (Fuente: Freelance)