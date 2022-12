Once proyectos son reconocidos por contribuir a la humanización de la sanidad

Conservar los primeros recuerdos de bebés cuyos padres biológicos no pueden encargarse de ellos, dar luz y color a las Ucis infantiles u ofrecer terapias con animales para pacientes con alzheimer. Estas son algunas de las once iniciativas que ha reconocido TEVA en la séptima edición de los Premios Humanizando la Sanidad. En esta edición, celebrada en la Fundación Pablo VI de Madrid, se ha insistido en como el concepto de humanización de la Sanidad ha ido ganando relevancia dentro del sistema sanitario españolCon las once de esta edición, ya son 77 las iniciativas solidarias que forman parte de la familia de la Sanidad Humana impulsada por TEVA.Cada iniciativa premiada ha recibido una donación de 3.000 euros para continuar con el proyecto. De esta manera, la compañía farmacéutica reconoce el trabajo conjunto de profesionales sanitarios, pacientes, familiares, cuidadores y administración para descubrir nuevas posibilidades y soluciones que mejoren el día a día de todos.