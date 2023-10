El vendedor de la ONCE Raúl Moral he repartido más de 8,6 millones de euros en distintos puntos de Madrid. Moral lleva 22 años como vendedor de productos de juego responsable y, hasta el momento, "no había repartido ningún premio". "Los que estamos en venta vendemos mucho de boca a boca", ha explicado esperando que este suceso haga que sus ventas aumenten.