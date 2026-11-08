Óscar López traslada el apoyo del PSOE a sindicatos y comunidad educativa

Madrid, 8 de noviembre de 2026. El secretario general de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha trasladado el apoyo de su partido a sindicatos y comunidad educativa frente a la "mafia" de la que habla la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Le voy a hablar de mafia a la señora Ayuso porque mafia es pagar con el dinero de todos un ático. Mafia es hacer que la Universidad Complutense tenga que pedir préstamos para hacer negocio con las universidades privadas", ha afeado a la dirigente autonómica desde la presentación de la candidatura socialista por Madrid.