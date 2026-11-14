Otegi pide el voto para "amargarles la noche a los fascistas del PP y Vox"

Bilbao, 14 de noviembre de 2026. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido este sábado el voto en las elecciones generales del 29 de noviembre a quienes no han votado en ocasiones anteriores a la coalición soberanista para que "la izquierda independentista lidere el bloque antifascista en Euskal Herria" y para que sus votos "sean "decisivos para amargarles la noche a los fascistas del PP y Vox". Arnaldo Otegi ha hecho estas declaraciones al término de la la manifestación convocada por la formación soberanista este sábado en Bilbao bajo el lema 'Badatorren Euskal Herria defendatu' ('Defender la Euskal Herria que viene), en la que han participado miles de personas. (Fuente: EHBILDU)