Pacientes y profesionales de la salud abordan la carga invisible de la dermatitis atópica

La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que afecta a más de un millón y medio de personas en España, y en ocho de cada diez casos aparece en la infancia, aunque también puede manifestarse en la edad adulta. Más allá de los síntomas visibles, el picor persistente, el dolor y la alteración del sueño condicionan el bienestar de los pacientes y generan también un impacto psicológico. Con motivo del Día Nacional de esta enfermedad, Almirall ha impulsado con el apoyo de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA) una iniciativa en el Hospital de Sant Pau de Barcelona para concienciar sobre su impacto integral. La iniciativa 'Historias más allá de la piel, la carga invisible de la dermatitis atópica' ha acogido a pacientes, profesionales médicos y población general. Los asistentes han cargado unas mochilas para representar el peso emocional y físico con el que conviven los pacientes de esta patología. Esta acción pretende romper el silencio que todavía rodea a las enfermedades dermatológicas crónicas, como la dermatitis atópica, y favorecer el diálogo entre la comunidad médica, los pacientes y la sociedad en general. Los expertos insisten en la importancia de un abordaje integral de esta enfermedad para mejorar el bienestar físico y emocional de quienes la padecen.