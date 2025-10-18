Palestinos y valencianos lanzan un mensaje de apoyo a Palestina en barcas por la Albufera

Una portavoz de BDS País Valencià, Verónica Alonso, explicaba en el acto de solidaridad con Palestina que quieren poner en valor "el papel de los puertos para sostener la vida y conectar los pueblos" y exigen al gobierno "la implementación de un embargo integral de armas y combustible a Israel y el fin de todas las relaciones". El periodista y documentalista valenciano que estuvo en la flotilla de la libertad en 2010, David Segarra, señalaba que quieren "lanzar un mensaje de apoyo a Palestina" y exigir a los gobiernos e instituciones que "corten vínculos con el régimen de Tel Aviv".