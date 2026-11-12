El papa León XIV regresa "a su patria" pidiendo "concordia y justicia" para Perú

peru, 12 de noviembre de 2026. El papa León XIV ha iniciado este miércoles su visita apostólica a Perú --país del que posee la nacionalidad desde 2015-- con un llamamiento a la concordia, el diálogo democrático y el cuidado de los más vulnerables, en el marco de una gira sudamericana que ya le ha llevado por Argentina y Uruguay. El Pontífice ha aterrizado en Lima procedente de Buenos Aires y ha sido recibido con honores militares por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. (Fuente: VaticanNews)