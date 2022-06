Pedro Piqueras recibe el Premio Vanity Fair "Periodista del Año"

Pedro Piqueras ha recibido el Premio Vanity Fair al Periodista del Año. Un galardón que le ha sido otorgado por su extensa trayectoria profesional y que reconoce el prestigio y rigor de la carrera de uno de los informadores más queridos y admirados de nuestro país, justo cuando se cumplen 45 años desde que el comunicador comenzara su larga carrera.Importantes personalidades del panorama periodístico y social no han querido perderse la cuarta edición de este premio, que se ha celebrado en un enclave exclusivo como el Hotel Santo Mauro de Madrid, y que reunió a compañeros y amigos del premiado que le han acompañado en su dilatada trayectoria. El galardonado recibió el premio de la mano del Head of Content de Vanity Fair España, Alberto Moreno.Durante la velada, los invitados han podido disfrutar de una selección de cócteles del icónico whisky de malta Cardhu, patrocinador del evento. Además, los asistentes recibieron una edición exclusiva de Cardhu 15 años, personalizada para cada uno, como recuerdo de una noche especial. Una gran noche dedicada al periodismo en un entorno íntimo y elegante donde no faltaron momentos relajados y distendidos en un ambiente de celebración excepcional.