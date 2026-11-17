Albacete, 17 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha sido noticia en las últimas horas por una de las entrevistas que concederá con motivo de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El líder del Ejecutivo ha sorprendido al anunciar que ha concedido una entrevista a la revista Lecturas, en lo que supondrá su primera entrevista para una revista del corazón. En este encuentro exclusivo con Lecturas, el presidente ha vuelto a hacer gala del amor que profesa hacia su mujer, Begoña Gómez, asegurando que no se imagina su vida sin ella, tal y como aparece reflejado en la portada de la revista. (Fuente: PSOE / Lecturas)