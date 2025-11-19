Pérez Llorca asegura contar con "el apoyo absoluto" de todo el PPCV para su candidatura

El hasta ahora síndic del PP en Les Corts, secretario general del PPCV y candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat para relevar a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado haber recibido la "encomienda" de la dirección nacional de su partido y contar con el "apoyo absoluto de todo el PP de la Comunitat Valenciana". "Para mí eso es muy importante", ha indicado. Los 'populares' han registrado a las 11.38 horas la candidatura de Pérez Llorca en un documento con la firma de todos los diputados del PP, entre ellos el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, que son los dos únicos parlamentarios que no han estado presentes en la reunión. Cuestionado sobre si tiene previsto también asumir la presidencia del PPCV, después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzara que habrá relevo de Carlos Mazón también como líder del partido, tras la investidura, Juanfran Pérez Llorca ha considerado que "cada cosa a su tiempo".