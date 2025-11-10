Pérez Llorca sobre su citación en Catarroja: "Yo entiendo que ha sido una casualidad"

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, considera una "casualidad" que esté su nombre en la mesa para suceder a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana y haya sido citado para testificar ante la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la dana: "Yo entiendo que ha sido una casualidad". En este sentido, ha dicho que irá con una predisposición de "ayudar" y "colaborar" aunque admite que la conversación con la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, el 29 de octubre fue "de segundos y muy limitada" y cree que "muy difícil" que pueda aportar mucha información. No obstante, Pérez Llorca ha dicho que es una obligación como ciudadano acudir y que aportará toda la información lo que habló con la exconsellera. Asimismo, ha afirmado que no ha hablado con Mazón sobre esta cuestión porque "no lo ve conveniente", pero sí que ha mantenido alguna conversación la semana pasada con él para saber cómo estaba y trasladarle algunas inquietudes.