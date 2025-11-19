Pérez Llorca confía en llegar a un acuerdo con Vox para su investidura

El hasta ahora síndic del PP en Les Corts, secretario general del PPCV y candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat Valenciana para relevar a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, ha confiado en alcanzar un acuerdo con Vox que posibilite su investidura y ha apelado a la "responsabilidad" de ambas formaciones. Pérez Llorca se ha referido al "pacto con Vox" y, al respecto, ha aclarado que el PP ha presentado su candidatura "sin haber firmado ningún acuerdo de gobierno" porque cree que esto "no toca". "He mostrado siempre mucha solvencia a la hora de buscar acuerdos y lo más importante es tener estabilidad", ha señalado, y ha afirmado que hasta ahora no ha encontrado "nada" que haya hecho dudar de la "responsabilidad" de la formación de Santiago Abascal. Preguntado por si van a firmar un acuerdo programático, ha asegurado que es algo que no es una cuestión "relevante". "No creo que sea necesario y vital", ha apuntado.