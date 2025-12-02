Pérez Llorca ha prometido el cargo como 'president' de la Generalitat en un pleno de Les Corts

Juanfran Pérez Llorca ha prometido el cargo en un pleno de Les Corts este martes como 'president' de la Generalitat Valenciana: "Acataré la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana sin engaño y guardaré fidelidad a la Generalitat", ha manifestado en valenciano. Tras prometer su cargo, los diputados del PP se han puesto en pie para aplaudir al nuevo 'president', mientras los representantes de Vox, que apoyaron con sus votos su investidura, le han aplaudido sentados desde sus escaños.